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Посол Антонов назвал запрет США на импорт металлов из РФ политизированным шагом

Посол Антонов назвал запрет США на импорт металлов из РФ политизированным шагом

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 13 апреля заявил, что запрет США на импорт алюминия, меди и никеля из России, является очередным неоправданным и политизированным шагомОн отметил, что новые жесткие запреты на торговлю можно назвать не «выстрелом в ногу», а скорее «пальбой без разбору», так как в США уже какое-то время назад свели до минимума покупки российских металлов», заставив компании отказаться «от выгодных контрактов с надежными поставщиками» из РФ.

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