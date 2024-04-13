Посол Антонов назвал запрет США на импорт металлов из РФ политизированным шагом

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 13 апреля заявил, что запрет США на импорт алюминия, меди и никеля из России, является очередным неоправданным и политизированным шагомОн отметил, что новые жесткие запреты на торговлю можно назвать не «выстрелом в ногу», а скорее «пальбой без разбору», так как в США уже какое-то время назад свели до минимума покупки российских металлов», заставив компании отказаться «от выгодных контрактов с надежными поставщиками» из РФ.