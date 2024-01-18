Пока "главный узбек" оскорблял героев СВО, "Вагнер" вернулся. Будет больно

Тамара Елисеева

Хотят узбеки, таджики, киргизы и все понаехавшие устанавливать свои порядки, пусть едут домой и забирают. Вою орду с собой. А оскорблять наших руководителей страны, это уже за гранью. Кто вы здесь, чтобы давать оценку их работе? У всех двойное гражданство. Езжайте в свою страну и восстанавливайте то, что вы разрушили. Ведь вам все дал Союз, а вы это прос..ли. А теперь хотите здесь устанавливать свои правила. Да, мы РУССКИЕ и должны так себя называть и гордиться, что жили и живём в своей стране, с не скачем по бывшим республикам. Приехали в гости, живите по нашим законам. Государству надо жестко регулировать приезд мигрантов и держать контроль по их нахождению в России. Ведь приезжают на стройку, а работать не хотят. Убивают, наркотой торгуют, насилуют. Очень надеемся, что В.В.Путин наведёт до конца порядок ас этих вопросах. Предпосылки есть.