Царьград MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS Русские солдаты продолжают постепенно сжимать противника в клещи, пока тот отчаянно пытается загнать людей в армию.
Пока "главный узбек" оскорблял героев СВО, "Вагнер" вернулся. Будет больно
Комментарии
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Александр Рус
вагнеров надо задействовать в чистке ишачья в России,ментов продажных и чинуш-пидарасов....
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3 час.
Тамара Елисеева
Хотят узбеки, таджики, киргизы и все понаехавшие устанавливать свои порядки, пусть едут домой и забирают. Вою орду с собой. А оскорблять наших руководителей страны, это уже за гранью. Кто вы здесь, чтобы давать оценку их работе? У всех двойное гражданство. Езжайте в свою страну и восстанавливайте то, что вы разрушили. Ведь вам все дал Союз, а вы это прос..ли. А теперь хотите здесь устанавливать свои правила. Да, мы РУССКИЕ и должны так себя называть и гордиться, что жили и живём в своей стране, с не скачем по бывшим республикам. Приехали в гости, живите по нашим законам. Государству надо жестко регулировать приезд мигрантов и держать контроль по их нахождению в России. Ведь приезжают на стройку, а работать не хотят. Убивают, наркотой торгуют, насилуют. Очень надеемся, что В.В.Путин наведёт до конца порядок ас этих вопросах. Предпосылки есть.
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3 час.
Владимир Андрианов
Почему узбеки, живущие в Узбекистане, не называют себя узбекистанцами и паспорта у всех жителей Узбекистана не узбекистанские, а узбекские. Или опять, "это другое". Пусть поедет в РОССИЙСКУЮ тайгу, кайло ему пойдет на пользу, а после отсидки, депортировать на историческую родину, пусть там умничает.
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39 мин.
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