Депутат бундестага Котре: Германия в три-четыре раза переплачивает за газ

Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское голубое топливо, передает ТАСС.
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