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Депутат бундестага Котре: Германия в три-четыре раза переплачивает за газ

Депутат бундестага Котре: Германия в три-четыре раза переплачивает за газ

Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское голубое топливо, передает ТАСС.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Дорогой, но такой дерьмократичный.
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12 час.

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