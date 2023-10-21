Депутат бундестага Котре: Германия в три-четыре раза переплачивает за газ

Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское голубое топливо, передает ТАСС.