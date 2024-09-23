Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Эх, Лёха, Лёха! Тебя б нам президентом! Ты б уже всех по струночке водил! И ПОЧЕМУ у нас в России таксисты, дворники,...Когда Россия подд...
  • Врам Тавризов
    Послица Изры еще посол у нас? Посол страны людоедов еще у нас? Да...Не приняв верител...
  • Николай
    А что вы хотите!? ТВ только и показывает только "звёзд", точнее звездей, которые сами определили, что они звёзды! В м...Почему в России с...

Семья грозившего отрезать язык учительнице из Челябинска заявила, что та «сама виновата»

Семья грозившего отрезать язык учительнице из Челябинска заявила, что та «сама виновата»

Родственник мужчины, который обматерил учительницу математики в челябинской школе и угрожал отрезать ей язык, заявил, что педагог виновата сама.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лагуткин
Какого хрена их сын делает в школе!? Занят тем, что не дает учителю работать, а остальным детям получать знания!?  Уберите его из школы. Пусть его папаша-дикарь учит.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх