Беглов: Жемчужный пляж – яркий пример участия горожан в программе, которая позволяет определять детали благоустройства

Губернатор проконтролировал ход работ по обустройству береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Красносельского района проконтролировал качество работ по благоустройству береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова, известной у местных жителей как Жемчужный пляж, рассказали в пресс-службе Смольного.
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