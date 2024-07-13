Беглов: Жемчужный пляж – яркий пример участия горожан в программе, которая позволяет определять детали благоустройства

Губернатор проконтролировал ход работ по обустройству береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Красносельского района проконтролировал качество работ по благоустройству береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова, известной у местных жителей как Жемчужный пляж, рассказали в пресс-службе Смольного.