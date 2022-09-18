Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека Фото: Shutterstock Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), где находилась с 1998 года.
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