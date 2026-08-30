ВС РФ поразили транспортно-логистический центр "Пирогово" в Киевской области, сообщило Минобороны. В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Россиянка отдала ...
- Школьница с ножом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым