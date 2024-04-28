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За здоровый образ жизни.

За здоровый образ жизни.

На прошлой неделе ребята из детского сада “Ягодка” совершили “путешествие в страну здравушку”. “Путешествуя по сказочной стране, мы поговорили о важности гигиены и отгадали предметы, которые помогают нам быть чистыми.

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