За здоровый образ жизни.

На прошлой неделе ребята из детского сада “Ягодка” совершили “путешествие в страну здравушку”. “Путешествуя по сказочной стране, мы поговорили о важности гигиены и отгадали предметы, которые помогают нам быть чистыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии