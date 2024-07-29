ЧВК «Вагнер» подтвердила гибель своих бойцов в бою с исламистами в Мали

В числе погибших — командир 13-штурмового отряда Сергей ШевченкоНесколько бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в бою с боевиками из повстанцами из «Координационного движения Азавад» и членами террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле»* в районе города Тин-Заутин на севере Мали, сообщает канал частной военной компании «Разгрузка Вагнера».