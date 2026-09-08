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Регионы России

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На Земле началась первая магнитная буря сентября

На Земле началась первая магнитная буря сентября

На Земле стартовала слабая магнитная буря уровня G1, сообщили во вторник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Институте солнечно-земной физики РАН.

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