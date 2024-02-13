На дне Балтийского моря нашли монументальное сооружение возрастом в 10 тысяч лет

На дне Мекленбургской бухты найдена монументальная каменная стена возрастом около 10 тысяч лет. Согласно статье в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи обнаружили стену протяженностью около одного километра, которая была построена охотниками-собирателями каменного века.
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