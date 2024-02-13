Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    сначала увеличившись на 100-200% ???)))Туры в Египет под...
  • Виктор Полуэктов
    Думаю, что не подчиняется. Америка для такой серьёзной и жёсткой структуры точно не авторитет. Если уж Коза Ностра ко...Якудза или самура...
  • Татьяна Рябинова
    И такая страшная мафия подчиняется Америке ?Якудза или самура...

На дне Балтийского моря нашли монументальное сооружение возрастом в 10 тысяч лет

На дне Балтийского моря нашли монументальное сооружение возрастом в 10 тысяч лет

На дне Мекленбургской бухты найдена монументальная каменная стена возрастом около 10 тысяч лет. Согласно статье в Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи обнаружили стену протяженностью около одного километра, которая была построена охотниками-собирателями каменного века.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх