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Царьград

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Мигранты, убившие школьника в Челябинске, покаялись под плач группы поддержки

Мигранты, убившие школьника в Челябинске, покаялись под плач группы поддержки

Стало известно, когда суд вынесет приговор семерым бородачам, которые расправились с 17-летним Игорем Евстафьевым возле ТРК "Космос" в Челябинске.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Неужели диаспоре опять удастся подкупить суд?! Господи! Помоги очистить Россию от этого беспредела!
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