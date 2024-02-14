«Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно…»

На подмостках Вахтанговского театра поставили «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца. Эту пьесу Евгений Шварц (1896-1958), по его собственному признанию, сочинял десять лет (до 1954-го года), потому что очень дорожил ею и работал над ней только в те часы, «когда чувствовал себя человеком».