Нина Катаева
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Нина Катаева

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«Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно…»

«Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно…»

На подмостках Вахтанговского театра поставили «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца. Эту пьесу Евгений Шварц (1896-1958), по его собственному признанию, сочинял десять лет (до 1954-го года), потому что очень дорожил ею и работал над ней только в те часы, «когда чувствовал себя человеком».

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