Анжелику Варум заметили, выступающей на подмостках сцены в Казахстане

Певица из России уже два года не выступает для русских зрителей.Певица из России Анжелика Варум уже два года не выступает для зрителей из России, но её можно увидеть на гастролях в Казахстане вместе со своим мужем Леонидом Агутиным.
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