Расчёты БПЛА ВС России поразили блиндажи ВСУ на Добропольском направлении

В ходе воздушной разведки военнослужащие подразделения беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» вскрыли расположение оборудованных блиндажей украиснких оккупантов, а потом уничтожили их на Добропольском направлении.
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