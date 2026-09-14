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Расчёты БПЛА ВС России поразили блиндажи ВСУ на Добропольском направлении

Расчёты БПЛА ВС России поразили блиндажи ВСУ на Добропольском направлении

В ходе воздушной разведки военнослужащие подразделения беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» вскрыли расположение оборудованных блиндажей украиснких оккупантов, а потом уничтожили их на Добропольском направлении.

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