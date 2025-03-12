Маск раскрыл создателя COVID-19, и это не Китай

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X. "Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?" – сказал Маск.
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