Figaro: Макрон потребовал от кабмина "полной мобилизации" в поставках топлива

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» для обеспечения поставок топлива и сдерживания роста цен.
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