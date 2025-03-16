Теперь в Абхазию не советую ездить никому: Проверено на себе

Vladimir Lioubimcev

Россия хотела все отремонтировать, официально, но местные этого не захотели. Вон, даже бунты устраивали... Они хотят, чтобы Россия просто так им давала деньги, а уже ремонтировать здания, или сносить и новые строить, будут решать только они сами. Или себе лично деньги забрать... Я уже давно знал, что в Абхазии разруха.... И хамство... Ребята в соцсетях писали об этом еще лет 15 тому назад...