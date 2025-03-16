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Теперь в Абхазию не советую ездить никому: Проверено на себе

Теперь в Абхазию не советую ездить никому: Проверено на себе

Царьград Фото: © Petrov Sergey/ news.ru/ Global Look Press Блогер Виктория Смирнова всегда любила путешествия.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Россия хотела все отремонтировать, официально, но местные этого не захотели. Вон, даже бунты устраивали... Они хотят, чтобы Россия просто так им давала деньги,  а уже ремонтировать здания, или сносить и новые строить,  будут решать только они сами. Или себе лично  деньги забрать...  Я уже давно знал, что в Абхазии разруха.... И хамство... Ребята в соцсетях писали об этом еще лет 15 тому назад...
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5 час.
СБ
Слава Белый
Давно пора. Грузины наверно были правы. Хотя они все хороши.
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4 час.
Екатерина Сергеева
Всё именно так. Мы пробовали вино в баре в Абхазии, очень понравилось. Перед отъездом купили три бутылки - угостить родных. Открыли дома - вонючие помои. Вот и привет с юга. Абазия - свора наглых мошенников
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2 час.
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