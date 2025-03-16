Царьград Фото: © Petrov Sergey/ news.ru/ Global Look Press Блогер Виктория Смирнова всегда любила путешествия.
Теперь в Абхазию не советую ездить никому: Проверено на себе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Россия хотела все отремонтировать, официально, но местные этого не захотели. Вон, даже бунты устраивали... Они хотят, чтобы Россия просто так им давала деньги, а уже ремонтировать здания, или сносить и новые строить, будут решать только они сами. Или себе лично деньги забрать... Я уже давно знал, что в Абхазии разруха.... И хамство... Ребята в соцсетях писали об этом еще лет 15 тому назад...
Ответить
5 час.
СБ
Слава Белый
Давно пора. Грузины наверно были правы. Хотя они все хороши.
Ответить
4 час.
Екатерина Сергеева
Всё именно так. Мы пробовали вино в баре в Абхазии, очень понравилось. Перед отъездом купили три бутылки - угостить родных. Открыли дома - вонючие помои. Вот и привет с юга. Абазия - свора наглых мошенников
Ответить
2 час.
Свежие комментарии