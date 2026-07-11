Россиянам рассказали, как распознать опасный банкомат

Признаками потенциально опасного банкомата могут быть царапины и следы взлома на корпусе, посторонние предметы, накладки на клавиатуру, детали, отличающиеся по цвету, а также ситуация, когда карта с трудом входит в картоприемник.
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