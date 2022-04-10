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Личный тренер: «Кайри думает, что Яннис намеренно пытался травмировать его»

Девин Уильямс, один из личных тренеров Кайри Ирвинга, заявил, что разыгрывающий «Бруклина» уверен, что звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо намеренно подставил под него ногу во время полуфинальной серии Востока в плей-офф-2021, чтобы нанести травму.

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