Личный тренер: «Кайри думает, что Яннис намеренно пытался травмировать его»

Девин Уильямс, один из личных тренеров Кайри Ирвинга, заявил, что разыгрывающий «Бруклина» уверен, что звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо намеренно подставил под него ногу во время полуфинальной серии Востока в плей-офф-2021, чтобы нанести травму.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии