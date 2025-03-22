После российских беспилотных атак в центре Киева объявили эвакуацию Несколько десятков дронов-камикадзе «Герань-2» ВС России нанесли одновременный мощный удар по целям в Запорожье.
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После российских беспилотных атак в центре Киева объявили эвакуацию Несколько десятков дронов-камикадзе «Герань-2» ВС России нанесли одновременный мощный удар по целям в Запорожье.
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