Российские ученые создали солнечную батарею, которая эффективна даже в непогоду

Российские ученые предложили изготавливать солнечные батареи из нового материала, который делает их более эффективными, чем аналоги, даже в пасмурную погоду, сообщается на сайте Университета науки и технологий МИСиC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии