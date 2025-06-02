На зеркало «Нэчжа» пенять: китайский мультфильм — среди лидеров российского проката

Самый кассовый мультфильм в истории и самый кассовый релиз 2025 года, «Нэчжа побеждает Царя драконов» вышел в России в прошедший уикенд и доказал, что китайская анимация у нас востребована не хуже разрекламированных отечественных новинок.
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