Гран-при Нидерландов-2024. 3-я практика. Гасли – 1-й, Магнуссен – 2-й, Боттас – 3-й после аварии Сарджента и длительных красных флагов

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Пилот «Альпин» Пьер Гасли показал лучшее время в третьей тренировке перед Гран-при Нидерландов. Большую часть дождевой сессии гонщики провели в боксах из-за красных флагов после крупной аварии Логана Сарджента из «Уильямса».