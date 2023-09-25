Мысли о погибших в Карабахе миротворцах. Кто и зачем это сделал

Ну что, понравилась вам оперативность, с которой раскрыли дело о расстреле российских миротворцев в районе населенного пункта Джанятаг? Как мгновенно отреагировал азербайджанский президент! Тут же принес извинения и выразил «глубочайшие соболезнования», пообещал выплатить компенсацию, найти и наказать виновных.
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