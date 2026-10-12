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"Превращают Польшу в цирк": оппозиция высмеяла сообщение о покушении на Туска

"Превращают Польшу в цирк": оппозиция высмеяла сообщение о покушении на Туска

Алексей Смышляев/ТАСС Польская оппозиция высмеяла сообщения о возможной подготовке покушения на премьер-министра страны Дональда Туска, назвав их попыткой правительства спрятать собственную некомпетентность и нагнать страх перед выборами.

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