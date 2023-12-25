В России продлён запрет на въезд грузовиков из Украины, ЕС, Британии и Норвегии

Правительство России продлило запрет на въезд грузовиков из Украины, стран ЕС, Британии и Норвегии. В пресс-службе кабинета министров напомнили, что такой запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.