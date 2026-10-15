В Новосибирске началось строительство канализационного коллектора протяженностью более 1,3 тыс. метров, который обеспечит водоотведение для Ключ-Камышенского плато и районов у ТЭЦ-5.
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