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Новости Омска

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Суд конфисковал питерскую квартиру (дом на фото выше)

Суд конфисковал питерскую квартиру (дом на фото выше) у дочери бывшего директора омского интерната Валерия Башурова.

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