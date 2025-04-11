Суд конфисковал питерскую квартиру (дом на фото выше) у дочери бывшего директора омского интерната Валерия Башурова.
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Суд конфисковал питерскую квартиру (дом на фото выше) у дочери бывшего директора омского интерната Валерия Башурова.