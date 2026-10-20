Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных (ЦОДы) для ИИ» правительственной подкомиссии по ИИ обсуждает возможность вернуть в перечень параллельного импорта продукцию некоторых иностранных брендов (включая Samsung и SK Hynix), ранее исключенных из него по приказу Минпромторга, рассказали источники Forbes.