Рабочая группа «Инфраструктура и центры обработки данных (ЦОДы) для ИИ» правительственной подкомиссии по ИИ обсуждает возможность вернуть в перечень параллельного импорта продукцию некоторых иностранных брендов (включая Samsung и SK Hynix), ранее исключенных из него по приказу Минпромторга, рассказали источники Forbes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп сменил глав...
- ВТБ и банковская ...
- Мелони обвинила п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым