Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

Эксперт Щербаченко предложил хранить на картах до 4 тыс. рублей

Эксперт Щербаченко предложил хранить на картах до 4 тыс. рублей

Доцент Пётр Щербаченко советует хранить на карте до 4 тыс. рублей для снижения риска мошенничества. Также он рекомендует самозапрет на кредиты, отдельный счёт для онлайн-покупок, регулярную смену паролей и осмотрительное обращение с личными данными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии