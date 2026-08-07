Эксперт Щербаченко предложил хранить на картах до 4 тыс. рублей

Доцент Пётр Щербаченко советует хранить на карте до 4 тыс. рублей для снижения риска мошенничества. Также он рекомендует самозапрет на кредиты, отдельный счёт для онлайн-покупок, регулярную смену паролей и осмотрительное обращение с личными данными.