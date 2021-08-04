Эксперт назвал справедливый курс рубля

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин прокомментировал рост рублевой стоимости нефти марки Brent, при котором, с учетом инфляции и бюджетных расходов, курс российской валюты может стать справедливой, сообщает РИА "Новости".
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин прокомментировал рост рублевой стоимости нефти марки Brent, при котором, с учетом инфляции и бюджетных расходов, курс российской валюты может стать справедливой, сообщает РИА "Новости".
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