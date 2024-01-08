Energy Department: 4 more companies develop next-generation heat pumps

The Department of Energy said on Monday that four more heat pump manufacturers have created prototype heat pumps that can operate without auxiliary heat in cold temperatures, a major step forward in the technology.
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