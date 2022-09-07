Путин заявил, что 345 млн человек в мире столкнулись с нехваткой продовольствия

Президент России Владимир Путин по ходу выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что 345 млн человек в мире столкнулись с нехваткой продовольствия в мире, то есть в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом.