Колесницы богов и корабли в небе: неопознанные воздушные явления в древних культурах

На протяжении тысячелетий люди описывали необъяснимые сверкающие объекты в небе. Будучи невольными зрителями небесных явлений, наши предки придавали особое значение их появлению и приписывали им символическую значимость.
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