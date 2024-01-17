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Накинул петлю на шею: в Славянске-на-Кубани девушка отбилась от грабителя, пытавшегося задушить её

Накинул петлю на шею: в Славянске-на-Кубани девушка отбилась от грабителя, пытавшегося задушить её

Мужчина собирался убить 19-летнюю прохожую, которая возвращалась домой из продуктового.В Славянске-на-Кубани прошлым летом произошло преступление прямиком из 90-х: 51-летний мужчина напал на 19-летнюю девушку, когда та возвращалась из продуктового магазина.

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