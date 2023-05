2D-приключенческая игра-головоломка In His Time выходит 3 октября на ПК и в декабре на Switch2D-приключенческая игра-головоломка In His Time будет запущена для ПК в Steam 3 октября, а в декабре – Switch, сообщил издатель Kodansha, разработчик TearyHand Studio.