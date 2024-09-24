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Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории"

Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории"

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами кандидатом на пост главы Белого дома, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский – "лучший торгаш в истории", поскольку после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов.

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