Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в истории"

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами кандидатом на пост главы Белого дома, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский – "лучший торгаш в истории", поскольку после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов.
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