Неожиданная находка

Любители советских автомобилей завязли в вечных спорах с критиками тех же советских автомобилей. Последние считают, что все или, по крайней мере, большая часть легковых, грузовых автомобилей и автобусов советской эпохи были в той или иной мере заимствованы у иностранных марок.
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