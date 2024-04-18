Неожиданная находка

﻿﻿Любители советских автомобилей завязли в вечных спорах с критиками тех же советских автомобилей. Последние считают, что все или, по крайней мере, большая часть легковых, грузовых автомобилей и автобусов советской эпохи были в той или иной мере заимствованы у иностранных марок.