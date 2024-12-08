Фестиваль памяти Галины Вишневской пройдет в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный народной артистке СССР Галине Вишневской. Оперный гала-концерт в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича откроет программу мероприятий, передает ТАСС.
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