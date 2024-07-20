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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Новичкам наказание смягчат». Россиян ждёт новый штраф

«Новичкам наказание смягчат». Россиян ждёт новый штраф

Для тех, кто впервые нарушит закон при транспортировке древесины, размер штрафа будет уменьшен. Для должностных лиц он составит от 20 до 40 тысяч рублей (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей (сейчас от 500 до 700 тысяч).

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