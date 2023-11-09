Почему досрочные выборы в Сербии не сулят ничего хорошего России

Оливер Галич. После визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград президент Сербии Александр Вучич объявил досрочные выборы как парламента, так и десятков местных и городских советов, в том числе столичного.
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