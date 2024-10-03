🔥🇷🇺Военнослужащий ВС РФ своим поведением показывает настоящий пример бесстрашия, мужественности, бодрости духа и (дамы, простите) стальных яиц💪 "Вот так по нам работает танк, пытается попасть в нас.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥🇷🇺Военнослужащий ВС РФ своим поведением показывает настоящий пример бесстрашия, мужественности, бодрости духа и (дамы, простите) стальных яиц💪 "Вот так по нам работает танк, пытается попасть в нас.
Свежие комментарии