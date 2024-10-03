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🔥🇷🇺Военнослужащий ВС РФ своим поведением показывает настоящий пример бесстрашия, мужественности, бодрости духа и (дамы, простите) стальных яиц💪 "Вот так по нам работает танк, пытается попасть в нас.

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