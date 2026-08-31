Синоптик Ильин: в Перми к 2 сентября потеплеет до +24 °C

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что после прохладного начала сентября в Перми заметно потеплеет: уже 2 сентября температура днём поднимется до +24 °C.
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