Артамонов: террористический удар по пекарне в Лисичанске нельзя ничем оправдать

Валентин Щербаков

Вот просто не понимаю, может это эиоции, но как понимать, что хохлофашисты бьют напрямую по мирным жителям Донецка, Белгорода, Лисичанска и им абсолютно плевать на эти убийства, а Запад молча их поддерживает и подыгрывает для нашей ответной злобы. Надо хоть разок так врезать по Киеву или Львову или Ивано-Франковску, чтобы были разрушения и жертвы, чтобы эти фашиствующие подонки поняли, что мы больше терпеть не будем. А на вопли гейропейских педерастов и наркоманов отреагировать также как делают и они.....с удовольствием.....