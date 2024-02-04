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Артамонов: террористический удар по пекарне в Лисичанске нельзя ничем оправдать

Артамонов: террористический удар по пекарне в Лисичанске нельзя ничем оправдать

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по Лисичанску в ЛНР.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Вот просто не понимаю, может это эиоции, но как понимать, что хохлофашисты бьют напрямую по мирным жителям Донецка, Белгорода, Лисичанска и им абсолютно плевать на эти убийства, а Запад молча их поддерживает и подыгрывает для нашей ответной злобы. Надо хоть разок так врезать по Киеву или Львову или Ивано-Франковску, чтобы были разрушения и жертвы, чтобы эти фашиствующие подонки поняли, что мы больше терпеть не будем. А на вопли гейропейских педерастов и наркоманов отреагировать также как делают и они.....с удовольствием.....
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