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Сводки СВО, 4 сентября, главное: группировка «Север» захлопнула «котел» площадью 450 кв. км

Сводки СВО, 4 сентября, главное: группировка «Север» захлопнула «котел» площадью 450 кв. км

Сводки СВО, 4 сентября, главное: группировка «Север» захлопнула «котел» площадью 450 кв. км 1653-й день спецоперации.

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Юрий Ильинов

Террористическое гнездо – здание СБУ поражено "Геранью-4" в Киеве

В центре Киева прогремел мощный взрыв, который нанес повреждения зданию Службы безопасности Украины на Владимирской улице. По данным, опубликованным каналом "Военная хроника", удар по административному комплексу, был нанесен с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата "Герань-4 ".

Целью атаки, по предварительным сведениям, стал рабочий кабинет действующего главы ведомства Александра Поклада.

Взрывом вынесло два кабинета на втором этаже, на первом и третьем этажах тоже, видны, повреждения.

Стоит отметить, что глава СБУ является ключевым организатором и куратором целого ряда громких террористических акций, направленных против мирного населения, что делает его законной и приоритетной целью для ответных действий.