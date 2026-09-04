Сводки СВО, 4 сентября, главное: группировка «Север» захлопнула «котел» площадью 450 кв. км 1653-й день спецоперации.
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Террористическое гнездо – здание СБУ поражено "Геранью-4" в Киеве
В центре Киева прогремел мощный взрыв, который нанес повреждения зданию Службы безопасности Украины на Владимирской улице. По данным, опубликованным каналом "Военная хроника", удар по административному комплексу, был нанесен с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата "Герань-4 ".
Целью атаки, по предварительным сведениям, стал рабочий кабинет действующего главы ведомства Александра Поклада.
Взрывом вынесло два кабинета на втором этаже, на первом и третьем этажах тоже, видны, повреждения.
Стоит отметить, что глава СБУ является ключевым организатором и куратором целого ряда громких террористических акций, направленных против мирного населения, что делает его законной и приоритетной целью для ответных действий.