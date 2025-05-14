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Царьград

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Little Big снова зарабатывают в России. Хитрый трюк иноагента - всё ради денег от русских пользователей

Little Big снова зарабатывают в России. Хитрый трюк иноагента - всё ради денег от русских пользователей

Группа Little Big три года назад громко уехала из России. Её фронтмен Илья Прусикин* осуждал СВО, снимался в "антивоенных" роликах с Пугачёвой… Выпускать треки для русской аудитории группа перестала, рассчитывая на успех в Европе.

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