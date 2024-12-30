Минниханов обсудил развитие сотрудничества с Оманом с главой Центра Султана Кабуса

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Оман посетил расположенный в столице страны Маскате Высший центр культуры и науки Султана Кабуса и встретился с его председателем Хабибом аль-Риями, членом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».
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