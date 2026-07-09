Qatar Halts Push To Ramp Up LNG Production After Hormuz Tanker Strikes Less than a month after Reuters reported that QatarEnergy was ready to resume LNG production at its Ras Laffan LNG plant "very quickly" and expected to reach within a month full output of facilities unaffected by Iranian strikes, this morning Bloomberg reports that Qatar is pausing efforts to rapidly revive production at the world’s largest LNG facility, after an attack on one of its tankers in the Strait of Hormuz raised fears that transit through the crucial waterway is still too risky.
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