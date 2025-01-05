Врач рассказала о пользе компота

В компоте из свежих, замороженных или сушеных овощей и фруктов содержится много витаминов и минералов, которые особенно нужны человеку зимой, рассказала «Известиям» эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух 5 января.
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